الجيش اليمني يمنع محاولات تسلل انتحارية في الحديدة

تمكنت القوات المشتركةمن التصدي لهجمات ومحاولات تسلل للمتمردين الحوثيين على مواقعها داخل مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقية، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر في القوات المشتركة انها تصدت خلال الساعات الماضية لمحاولات " تسلل انتحاريةللمليشيات الحوثية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى ." صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى ." وفي منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية جنوبي الحديدة تم التصدي لهجمات مماثلة ، سقط فيها قتلى و جرحى و تدمير آليات قتالية. ولم يقتصر التصعيد الحوثي في الحديدة على القصف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، بل باستخدام متزايد للصواريخ. ويتزامن ذلك مع نشاط مكثف في عملية التحشيد والتجنيد في عدد من مديريات الحديدة. اذ دفع الحوثيون بمقاتلين وآليات قتالية منها منصات صواريخ إلى محيط مديريتي التحيتا وحيس.

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