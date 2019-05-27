الزوارق الحربية الإسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية انتهاكها للمياه الإقليمية اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لا سيما القرار رقم 1701.
وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن "زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية
وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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