رسالة عاجلة من الملك سلمان إلي أمير قطر

استقبل أمير قطر تميم بن حمد، رسالة عاجلة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وقالت الخارجية القطرية، على موقعها الإلكتروني، إن الأمير تميم تلقى رسالة خطية من الملك سلمان، يدعوه فيها إلى حضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي بمكة المكرمة في 30 مايو الجاري.
وتسلم الرسالة السعودية وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وذلك في أثناء استقباله عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج.
ودعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، السبت 18 مايو، أن الملك سلمان "يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس… 30 مايو 2019، لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".
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