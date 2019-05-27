شرطة "أريزونا" الأمريكية تعثر على ثعبان ضخم داخل سيارة

عثر قوات شرطة ولاية أريزونا الأمريكية علي ثعبان ضخم بداخل سيارة تابعة لدورية الشرطة.



ونشرت شرطة مقاطعة وادي أورو مقطع صورة للثعبان علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي

تظهر وجود ثعبان في الجانب السفلي من سيارة الدورية ثم غادر في النهاية السيارة بمفرده، دون إصابات، لكن الفزعأول الصباح كان سيد الموقف لرجال الشرطة في بادئ الأمر.



وتعد أفضل طريقة للتعامل مع الثعبان في مثل هذا الموقف، هو عدم التصرف نهائيًّا وترك الثعبان بمفرده دون أي تدخل حتى يتمكن من الهروب والمغادرة بمفرده.

