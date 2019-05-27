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إعدام 3 فرنسيين بالعراق أدينوا بالانتماء لداعش

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أصدرت محكمة في بغداد، أمس، أحكاما بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش، وأشار مسؤول قضائي إلى أن المحكومين هم كيفن غونو، وليونار لوبيز، وسليم معاشو، الذين اعتقلتهم قوات سورية الديموقراطية في سورية، ونقلوا مع تسعة فرنسيين آخرين إلى العراق في فبراير الماضي. وأدانت المحاكم العراقية حتى الآن ثلاثة فرنسيين بالانضمام إلى تنظيم داعش في العراق، وهم ميلينا بوغدير (27 عاما)، جميلة بوطوطعو (28 عاما)، ولحسن قبوج (58 عاما)، الذين حكم عليهم بالمؤبد، أي ما يعادل 20 عاما في العراق.

وأعلن العراق مؤخرا استعداده لمحاكمة الجهاديين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سورية، خصوصا المتواجدين في قبضة قوات سورية الديموقراطية بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق البلاد.


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