إعدام 3 فرنسيين بالعراق أدينوا بالانتماء لداعش

وأعلن العراق مؤخرا استعداده لمحاكمة الجهاديين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سورية، خصوصا المتواجدين في قبضة قوات سورية الديموقراطية بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق البلاد.
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