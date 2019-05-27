اعتقالات وإصابات في غزة والضفة والاحتلال يهاجم المصلين في الأقصى

أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث أطلق جنود إسرائيليون النار على الشخصين قرب السياج الفاصل ما أدى لإصابتهما، وذلك بحسب مصادر محلية فلسطينية.
وعلى صعيد متصل، احتج العديد من المعتكفين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى اليوم، على إدخال شرطة الاحتلال مجموعات سياحية ومستوطنين، إلى داخل ساحات المسجد.
واقتحمت شرطة الاحتلال المسجد القبلي، وتم اعتقال فتى بصورة وحشية، والتهديد باستخدام القوة داخل المسجد، كما تم إحضار خبير بصمات بعد جمع زجاجات المياه الفارغة والكراسي المتحركة التي ألقيت عليهم.
واستمرت شرطة الاحتلال في إدخال المجموعات السياحية من باب المغاربة، وعززت عناصرها داخل ساحات المسجد الأقصى، وقامت بعمليات تصوير لكافة المعتكفين المعتصمين قبالة المسجد القبلي، وهددتهم بتفريقهم بالقوة.
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واعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين من محافظات الضّفة الغربية فجر اليوم الأحد، وأحالتهم للتحقيق بتهمة "مقاومة الجيش والمستوطنين".
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