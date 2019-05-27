الجزائر: إحالة ملفات 10 وزراء سابقين إلى المحكمة العليا

أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ملفات التحقيق الابتدائي لـ 12 مسؤولاً حكومياً سابقاً، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي، على المحكمة العليا، حسب ما كشف عنه المجلس، اليوم الأحد، في بيان له.

وأوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أنه و "عملاً بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ اليوم 26 مايو 2019، إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني - عمار تو - طلعي بوجمعة - جودي كريم - بن يونس عمارة - بوعزقي عبد القادر - غول عمار- بوشوارب عبد السلام - زوخ عبد القادر- خنفار محمد جمال- سلال عبد المالك - أويحيى أحمد". اقرأ أيضا.. رئيس الأركان الجزائري: الجيش حافظ على كيان الدولة ومؤسساتها وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، أوضحت النيابة العامة أن "المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه"

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