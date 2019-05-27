كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيت الأبيض": اختبارات صواريخ كوريا الشمالية الأخيرة لم تزعج ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الأحد، أن اختبارات الصواريخ الأخيرة التى أجرتها كوريا الشمالية لم تزعج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الرغم من مخاوف البعض من أنها انتهكت قرار الأمم المتحدة.

وردًا على سؤال ما إذا كان ترامب يوافق على أن كوريا الشمالية انتهكت قرار الأمم المتحدة بهذه الاختبارات، قالت ساندرز "إن تركيز الرئيس ترامب فى كل شيء من هذه العملية هو استمرار العلاقة الجيدة للغاية التى تربطه بالرئيس كيم جونج أون.. ترامب يشعر بالارتياح لأنه سيبقى حازما مع الالتزام الذى قطعه على الزعيم الكورى بشأن نزع السلاح النووي".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض - وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى - "الرئيس الأمريكى لا يزال يشعر بالرضا تجاه العلاقة التى تربطه مع نظيره الكورى الشمالى والالتزام الذى قطعه على نفسه".

وكانت كوريا الشماليّة قد اختبرت قاذفات صواريخ عدّة طويلة المدى وأسلحة تكتيكيّة موجّهة فى مناورات أشرف عليها الزعيم كيم جونج أون، وفقا ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية مطلع الشهر الجاري.