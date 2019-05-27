كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى المناهضة للاتحاد الأوروبي تستعد لإعلان فوزها في الانتخابات البرلمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدلي الناخبون في 21 بلداً عضواً في الاتحاد الأوروبي بأصواتهم الأحد لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي في انتخابات يُتوقع أن تطلق العنان لموجة من السياسيين اليمنيين المتطرفين المشككين في جدوى الوحدة الأوروبية، ما قد يشكل لهم أول فرصة جديّة للتوحد وتهديد التجربة الأضخم لإزالة الحدود البرية بين عدد كبير من الدول.

ويحق لأكثر من 400 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 751، في ما يوصف بأنه أكبر عملية انتخابات تتخطى حدود الدول في العالم.