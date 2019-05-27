بين مراكش وأكادير.. الأمن يحجز نصف طن من المخدرات داخل سيارة

ضبطت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأحد، شحنة من مخدري الشيرا والكوكايين على متن سيارة خفيفة بمنطقة إمنتانوت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى خلال هذه العملية اعتراض سائق سيارة خفيفة أثناء مغادرته لإحدى باحات الاستراحة بالطريق السيار الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضعت لها الناقلة عن حجز 500 كيلوغرام من صفائح مخدر الشيرا المعدة للترويج، فضلا عن 42 غراما من مخدر الكوكايين.

وأوضح البلاغ أن المصالح الأمنية تواصل بالمقابل، تحرياتها من أجل توقيف المشتبه فيه الرئيسي في حيازة هذه الشحنة من المواد المخدرة بعد أن تمكن من الفرار، وذلك بعد أن تم تحديد هويته بشكل دقيق باعتباره مبحوثا عنه على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات.