بعد غياب عن الأنظار.. مروان الشماخ يثير الانتباه بوزنه وتسريحة شعره في آخر ظهور له-صورة

أثار اللاعب المغربي، مروان الشماخ، اليوم الأحد، انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بسبب التغيير الذي حدث على بنيته الجسمانية، و”اللوك” الخاص، بعد ابتعاده عن عالم كرة القدم.

وظهر الشماخ، في لقاء على قناة “بي إن سبورت” في نسختها الفرنسية، بوزن زائد عن المعتاد، ولفت الأنظار بتسريحة شعره الجديدة والمسماة “ذيل الحصان”.

ويبدو أن الشماخ، لجأ لتقنية زراعة الشعر، لاستعادة شعره الذي فقد منه الكثير في آخر سنوات احترافه كرة القدم.

وأعلن مروان الشماخ، خلال البرنامج، رسميا، عن نهاية مسيرته الكروية بعدما لعب للعديد من الأندية الفرنسية والإنجليزية، أبرزها بوردو الفرنسي وآرسنال الإنجليزي.