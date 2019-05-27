ركلات الحظ تبتسم للزمالك وبركان يضيع لقب كأس “الكنفدرالية” من ملعب برج العرب

تمكن فريق الزمالك المصري من التتويج بلقب كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على حساب نهضة بركان، مساء اليوم الأحد، عن طريق ركلات الحظ التي ابتسمت لصالح أصحاب الأرض (3-5)، في القمة الكروية التي أقيمت على أرضية ملعب برج العرب الشهير، وسط حضور جماهيري تجاوز الـ 60 ألف مناصراَ، العدد المسموح به قبل المواجهة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة، بفوز الزمالك المصري بهدف وحيد عبر باللقاء إلى ضربات الحظ.

وكان هدف الزمالك الأول، قد سجله اللاعب محمد علاء، من نقطة الجزاء في حدود الدقيقة 55 من عمر المواجهة، بعد اللجوء إلى تقية فيديو الحكم المساعد، وهو ما وضع المجموعة مباشرة إلى ركلات الجزاء.

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وتم الاعتماد للمرة الثانية على تقنية VAR في مباراة اليوم، خلال ركلات الترجيح، بعد خروج الحارس جنش قبل صافرة الحكم، خلال تسجيل اللاعب بلمقدم لثاني الركلات.

يٌشار إلى أن مباراة الذهاب بين ممثل الكرة الوطنية والزمالك المصري، قد انتهت لصالح رفاق محمد عزيز، بحصة هدف نظيف دون رد، وهو اللقاء الذي سجل حضوراً جماهيراً بارزا على غرار لقاء اليوم بموقعة برج العرب.