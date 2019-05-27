نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: رصدنا منظمات خططت لخراب دارفور تجهز معسكرات لجوء ونزوح للشعب

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العين الإخباريةالإثنين 2019/5/27 02:23 صباحا بتوقيت أبوظبي
الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني
كشف الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عن رصد منظمات، لم يسمها، تتربص بأمن السودان وشعبه.
وقال في بيان: "هناك منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وهذا يعني أن هناك عملاً يحاك ضد الشعب، وهي المنظمات ذاتها التي خططت لخراب دارفور والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد، ولن نجامل في هيبة الدولة (السودانية)".
وعبر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عن رضاه التام تجاه انضباط قوات الدعم السريع وتعاملها مع السودانيين في الفترة الماضية، وتجانسها الكبير مع القوات المسلحة والقوات السودانية الأخرى.
ولفت دقلوا، لدى مخاطبته ضباطاً وضباط صف وجنود الدعم السريع بمعسكر طيبة بمحلية جبل أولياء، مساء الأحد، إلى أنه "حتى الآن لم يصلني أي بلاغ من الدعم السريع رغم الوجود الكثيف في الخرطوم".
وطالب "الشعب السوداني كافة بتفويت الفرصة على المتربصين، وشدد على عدم الانسياق وراء رغبات هؤلاء حتى لا يحيق بالبلاد ما لا يحمد عقباه".
وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، على تماسك القوات النظامية السودانية، وأثنى على الروح الطيبة التي تسود بين مكوناتها على كل المستويات.
وقال: "هناك من يسعون لذرع الفتنة بين الجيش والدعم السريع بنشر الشائعات، لكن نقول لهم كل القوات على قلب رجلاً واحد".
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