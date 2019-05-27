حزب الرابطة اليميني المتطرف يتصدّر الانتخابات الأوروبية في إيطاليا 

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روما: تصدّر حزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني الانتخابات الأوروبية في إيطاليا الأحد بحصوله على نسبة تتراوح بين 27 و31% من الأصوات، بحسب استطلاعين للرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع نشرتهما قنوات متلفزة محلية.

من جانبها حصدت حركة خمس نجوم، المكوّن الثاني للغالبية الحكومية، ما بين 18,5 و23% من الأصوات بحسب التقديرات نفسها، ومن المتوقع أن تحلّ خلف الحزب الديموقراطي (يسار وسط) الذي نال ما بين 21 و25%.

