مقتل خمسة جنود نيجيريين في كمين لبوكو حرام

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كانو: قتل خمسة جنود نيجيريين على الاقل في كمين نصبه جناح لجماعة بوكو حرام مرتبط بتنظيم الدولة الاسلامية ولا يزال آخرون مفقودين، وفق ما افادت مصادر أمنية الاحد.
واطلق مقاتلون في تنظيم الدولة الاسلامية في غرب افريقيا النار على قافلة مدنية يتولى عسكريون حمايتها في إقليم دامبوا بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود.
وقال ضابط لم يشأ كشف هويته لفرانس برس "خسرنا خمسة عناصر في الكمين واصيب اثنان آخران ولا يزال آخرون مفقودين"، لافتا الى أن "الارهابيين استولوا على آليتين عسكريتين".
وازدادت الهجمات في هذه المنطقة في الاسابيع الاخيرة، علما بأنها تبعد 130 كلم من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.
والشهر الفائت، شن الجهاديون هجوما على قاعدة عسكرية في المنطقة نفسها اسفر عن مقتل خمسة أشخاص وفقدان ثلاثين جنديا.
والاثنين، هاجم الجهاديون قاعدة غوبيو التي تبعد 80 كلم من مايدوغوري وخلف الهجوم ثلاثة قتلى.
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