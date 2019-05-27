شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تقرر مد طلبات تأشيرات الحج المجانية للأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نقابة الصحفيين، أنه بناءً على طلب الكثير من الزملاء، تستمر لجنة الحج والعمرة فى تلقى طلبات الصحفيين الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج المجانية حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 مايو الجارى، وذلك فى حالة حصول النقابة على هذه التأشيرات من السفارة السعودية كما جرى خلال العامين الماضيين.

وأضافت النقابة فى بيان لها، أنه من المقرر أن تجرى قرعة علنية بالدور الرابع بمقر النقابة فى الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس30 مايو، مشيرة إلى أنه عقب إعلان السفارة الموافقة على منح التأشيرات بالقرب من موسم الحج سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات للسفارة .

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وتابعت :" يتم ملىء الاستمارة المعدة لذلك بالدور الثالث مرفق بها، صور من كارنيه النقابة لعام2019،وجواز السفر صالح لمدة عام على الأقل ،ودمغة صحفية بـ(25جنيه)، ويستبعد من استفاد من هذه التأشيرات على مدار العامين السابقين(2017-2018)".