أزمة كبرى تواجهها مقدمة” شيخ الحارة”.. إيقاف عن العمل ودعوى قضائية من خالد يوسف

تواجه الإعلامية المصرية بسمة وهبة، في الظرفية الحالية، أزمة كبرى، إذ أعلنت نقابة الإعلاميين عن إيقافها عن مزاولة عملها بسبب حلقة من برنامجها “شيخ الحارة” الذي يعرض في شهر رمضان الجاري على قناة “القاهرة والناس”، إضافة إلى تحريك المخرج المصري خالد يوسف دعوى قضائية، بسبب ما اعتبره إساءة له في برنامجها.

وأعلنت نقابة الإعلاميين في مصر في بيان لها، أمس السبت، أن المرصد الإعلامي، رصد تجاوزات مهنية وأخلاقية في الحلقة التي كان ضيفها الفنان ماجد المصري قبل حوالي أسبوع.

وأضاف نفس المصدر أن “ما جاء في الحلقة مخالف لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني”، وأن مقدمة البرنامج بسمة وهبة غير مقيدة بأي من جداويل القيد بالنقابة، وليس لديها تصريح لمزاولة المهنة.

من جهة أخرى، أعلن المخرج خالد يوسف، عن رفع دعوى قضائية بسبب ما ورد في آخر حلقة من البرنامج، والتي كانت ضيفتها الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب، موضحا أن هذه الأخيرة وجهت له الإساءة والتشهير، واتهمته بأكاذيب.

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وكلف خالد يوسف، حسب ما أعلن عبر حسابه ب”فايسبوك”، محاميا خاصا لرفع دعاوى قضائية على كل من روج الأكاذيب حوله وتعمد التشهير به في الفترة الماضية.

وراجت، بعد فترة قصيرة من اندلاع أزمة الإعلامية بسمة وهبة، أخبار عن تقديمها لاستقالتها من قناة “القاهرة والناس”، بسبب خلاف مع الإدارة نشب بعدما رفضت بث آخر حلقة من البرنامج، كونها تتضمن تجاوزات، غير أن إدارة القناة لم تكثرت لموقفها.

وظهرت بسمة وهبة، بعد أخبار استقالتها، في السعودية، تؤدي مناسك العمرة تزامنا مع العشر الآواخر من رمضان.