نهائي كأس “الكاف”..التعادل السلبي يحسم مباراة الزمالك ونهضة بركان

انتهى الشوط الأقل، قبل قليل، على إيقاع التعادل السلبي بين نهضة بركان والزمالك المصري، وهي المواجهة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب برج العرب في الإسكندرية، في إياب نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

الفريق المصري دخل بحماسة كبيرة في المباراة، إلا أن دفاعات نهضة بركان حالت دون وصول المهاجمين إلى مرمى عبد العالي المحمدي.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين التي أقيمت، الأسبوع الماضي في الملعب البلدي في بركان، بفوز ممثل الكرة الوطنية بهدف نظيف سجله اللاعب لابا كودجو، في الوقت بدل الضائع من عمر المواجهة بين الطرفين.