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الموت يفجع بهاوي والشاب يونس

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محمد بوملي 0 تبليغ

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أفجع الموت، الفنانان المغربيان، زهير بهاوي، والشاب يونس، بعدما خطف منهما شخصين مقربين، حسب ما أعلناه، اليوم الأحد.

وكشف بهاوي، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أن خاله ودع الحياة، وطلب من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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وفي المقابل، شارك الشاب يونس، صورة قديمة رفقة صديق له، وعلق عليها: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. ‏تلقيت خبر وفاة صديق الطفولة طارق فتوحي يا ربي ترحمو ‏توفي يوم الجمعة في هذا الشهر المبارك كان من أطيب خلق الله، دعيو معاه بالرحمة في هذا الشهر العظيم الخوتي لعزاز.”.

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يذكر أن الفنان زهير بهاوي، والشاب يونس، من بين نجوم مهرجان موازين في دورته المقبلة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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