الحرب بين “غوغل” و”هواوي”…تفاصيل القصة-فيديو

أزمة كبرى تواجهها مقدمة” شيخ الحارة”.. إيقاف عن العمل ودعوى قضائية من خالد يوسف الموت يفجع بهاوي والشاب يونس مريم سعيد تكشف عن مرضها..وتؤكد: لا أخجل منه رغم أنه حساس للمرأة-فيديو

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