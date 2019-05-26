مريم سعيد تكشف عن مرضها..وتؤكد: لا أخجل منه رغم أنه حساس للمرأة-فيديو

كشفت الإعلامية المغربية مريم سعيد، مؤخرا، أنها أصيبت بالمرض الجلدي “البهاق”، مؤكدة أنها وصلت لمرحلة نضج لا تجعلها تخجل من مرضها.

وقالت مريم خلال استضافتها ببرنامج “عايشة رمضان” إنها متصالحة مع نفسها وجسدها، ولم تعد تخجل أو تتهرب من الحديث عن مرضها، خصوصا أنه جد حساس بالنسبة للمرأة.

وأضافت مريم أنها تعيش سن الثلاثين وهو العمر الذهبي للمرأة، ما خلف لها قدرة التعايش مع طبيعتها وجسمها.

سعيد، قالت إنها ضد حديث الناس عن أمراضهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها لا تسعى إلى الشفقة، وهدفها أن يعي رواد مواقع التواصل أن النجوم ليسوا منزهين، ولديهم مشاكلهم وعيوبهم هم كذلك.

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هذا، وغابت مريم سعيد عن الظهور، منذ برنامج “تراندينغ” الذي كانت من ضمن طاقمه، وأعلنت من خلال آخر حلقة تقدمها مغادرتها دون ذكر السبب وأين هي وجهتها مستقبلا.

وظهرت مريم سعيد مؤخرا، في إفطار رمضاني مع طاقم قنوات “MBC”، وحيت الجمهور في مقطع فيديو، مؤكدة أنها اشتاقت إليهم.