لشكر يسخر من ابن كيران بتقليد ضحكته ويدعوه إلى صوم 3 أيام للتكفير عن قسمه بأن الاتحاد لن يدخل الحكومة- فيديو

دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، إلى صوم 3 أيام “كفارة”، وذلك للتكفير عن قسمه بأن الاتحاد الاشتراكي لن يدخل التحالف الحكومي الحالي، وهو ما لم يحدث، إذ أصبح الاتحاد أحد عناصر الأغلبية الحكومية.

جاء ذلك خلال لقاء لحزب الاتحاد الاشتراكي في مدينة الفقيه بن صالح، تحت عنوان “واقع الحال، ورهانات المستقبل”، والذي وجه فيه إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب الاشتراكي، انتفاذات لاذعة لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران.

اللقاء المذكور لم يخل من هجوم لشكر، خلال كلمته عن موضوع رئاسة مجلس النواب عام 2016، والموقف المتناقض لحزب العدالة والتنمية، للبيجيدي وأمينه العام السابق، بلغ حد تقليد لسكر ضحكات ابن كيران الشهيرة وسط تصفيق الحاضرين.