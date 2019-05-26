"قصص العابرين": تتويج فيلم عراقي يستمر لـ30 عاما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حاز فيلم "قصص العابرين" للمخرج العراقي، قتيبة الجنابي، بجائزة أفضل فيلم روائي تجريبي، خلال حفل توزيع جوائز لندن الدولية للأفلام السينمائية، يوم أمس السبت.
وجرى تصوير الفيلم على مدى 30 عاما، ويسرد حكايات لمهاجرين اضطروا لترك أوطانهم بسبب الصراعات والحروب والقمع السياسي، وأصبحوا ضيوفا على بلاد غريبة.
وصرّح الجنابي "سعادتي كبيرة بهذه الجائزة المرتبطة باسم لندن، المدينة التي تجمع تحت خيمتها ثقافات ولغات متنوعة".
وتم تقديم الجوائز التي أقيم حفلها في قاعة سينما جامعة "ريجنت"، في فروع الأفلام الروائية والقصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة.
وأضاف الجنابي "في الفيلم، كنت مخرجا ومنتجا ومصورا، وهي تجربة سينمائية مستقلة تماما، وعمر هذه التجربة في حدود 30 عاما".
وتابع أن "الفيلم يعتبر الجزء الثاني من ثلاثية المنفى التي انطلقت مع فيلمي الروائي ’الرحيل إلى بغداد’ فيما سيكون القادم ’رجل الخشب’ وهو في طور الإنتاج الآن".
وقد شارك فيلم "قصص العابرين" خلال 2018 و2019 في عدد من المهرجانات العربية والدولية، وسيكون عرضه التالي في 15 حزيران/ يونيو بقاعة معهد الفيلم البريطاني في ساوث بانك.
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