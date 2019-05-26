فقدان آثار 5 أشخاص في بحيرة طبرية كانوا على متن قارب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فقدت آثار 5 أشخاص كانوا قد أبحروا على متن قارب ظهر اليوم الأحد، في بحيرة طبرية، ولم يعودوا حتى اللحظة.
وذكرت الشرطة أن الأشخاص الخمسة هم أصدقاء وأقارب، أبحروا في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، على متن قارب شراعي، من شاطئ "النخيل" في بحرية طبرية.
وكان على متن القارب، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، عائلة يهودية من القدس، تضم أب أبحر برفقة ولديه وصديقيهما.
وأضاف المصدر أن أحد أقارب العائلة، انتظرهم على الشاطئ، وحين فقد الأمل من عودتهم، قام بإبلاغ الشرطة عن فقدانهم.
وأضافت الشرطة في بيانها، أن زورقين يتبعان لخفر السواحل بالإضافة إلى زورق تابع لأمن البحيرة شرعت بأعمال البحث عن المفقودين.
وأشارت إلى أن دوريات الشرطة تجري أعمال البحث في مختلف شواطئ البحيرة، بمرافقة طائرة مروحية.
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