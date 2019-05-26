كفر قرع: إصابة خطيرة لطفل في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفل (10 أعوام)، في حادث دهس وقع في شارع وادي عارة (65)، عند مدخل بلدة كفر قرع، مساء اليوم الأحد.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن جراح الطفل وصفت بالخطيرة جراء إصابته في رأسه في حادث الدهس الذي وقع على شارع (65) السريع، بمحاذاة مدخل كفر قرع.
ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، وشرعت بمحاولة إنعاش الطفل. ونُقل المصاب إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة، لتلقي العلاج اللازم.
وقالت الشرطة إنها وصلت إلى مكان الحادق وباشرت في التحقيق بالملابسات.
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