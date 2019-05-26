انت الان تتابع تفاصيل خبر حفتر طلب اغتيال سيف الإسلام القذافي ولكن.. والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 11:54 مساءً - كشف قائد عسكري بارز من مدينة الزنتان، اليوم الأحد، أن قيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، طلبت قتل سيف الإسلام القذافي الذي كان محتجزاً في مدينة الزنتان.

وقال القائد العسكري، إبراهيم المدني، إن قوات حفتر طلبت ذلك منه في وقت سابق (لم يحدده)، وقدمت له ضمانات وصفها بالإغراءات لينفذ المهمة التي أوكلت إليه.

وأضاف في تسجيل مصور متداول على وسائل التواصل أن الطلب جاء حينما عرض على قيادة قوات حفتر مبادرة أطلقها للمصالحة والسلام بين كل الليبيين.

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وكشف المدني أن حفتر طلب من العقيد العجمي العتيري، قائد "كتيبة أبو بكر الصديق"، التي كان نجل القذافي محتجزاً في سجونها، تسليمه سيف الإسلام.

واستدرك: "لكن العتيري رفض ذلك، فأصدر حفتر أمراً بالقبض عليه لرفضه ما وصفها بالأوامر العسكرية الصادرة إليه".

وفي يونيو 2017، أعلنت الكتيبة المذكورة التابعة لقوات مجلس النواب بمدينة طبرق (شرق)، إخلاء سبيل سيف الإسلام، بموجب قانون عفو عام صدر عن المجلس.

يذكر أن نجل القذافي لم يظهر إلى العلن منذ إطلاق سراحه، حيث كان معتقلاً منذ الإطاحة بنظام والده معمر عام 2011.