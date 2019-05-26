السيسي والبرهان يتفقان على أولوية دعم إرادة الشعب السودانى

في السياسة 27 مايو,2019 نسخة للطباعة

القاهرة ـ (د ب أ): عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، حيث تم التوافق علي أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته، حسبما أفاد موقع أخبار مصر “الهيئة الوطنية للإعلام”. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي رحب بالفريق أول عبد الفتاح البرهان بالقاهرة في أول زيارة خارجية له، مؤكدا سيادته أن ذلك يعكس الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أشار إلى متابعة سيادته الحثيثة عن كثب لجميع التطورات والتفاعلات الراهنة على الساحة السودانية، مؤكدا دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها للإرادة الحرة ولخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومعربا عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيدا عن التدخلات الخارجية. من جانبه، أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، مشيدا بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومثمنا الدعم المصري غير المحدود لصالح الشعب السوداني وخياراته وللحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به. كما استعرض رئيس المجلس العسكري الانتقالي تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، معربا في هذا الخصوص عن التقدير للحرص الذي تبديه مصر من أجل دعم الشعب السوداني. وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أعرب عن ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعاده الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان، مؤكدا أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني. كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة التعاون مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، بما يحقق الرخاء والتقدم لشعبي البلدين. وقد تم التوافق بين الجانبين بشأن استمرار التشاور المكثف بهدف المساهمة في تحقيق استقرار السودان وتفعيل الارادة الحرة للشعب السوداني الشقيق والانحياز لخياراته. وعقب انتهاء المباحثات مع الرئيس السيسي، غادر الفريق أول عبد الفتاح البرهان عائدا على رأس وفد بطائرة خاصة إلى الخرطوم بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات.