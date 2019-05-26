العراق: مسؤول (بيت المال) الداعشي في قبضة الجيش

في السياسة 27 مايو,2019 نسخة للطباعة

انتخاب رئيس إقليم كردستان غدا الثلاثاء

بغداد ـ وكالات: أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن اعتقال مسؤول خلية بيت المال في تنظيم “داعش” بمحافظة الأنبار العراقية. وقالت الخلية في بيان، إن “قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على مسؤول ما يسمى (خلية بيت المال) التابعة لتنظيم داعش، مشددة على أن “إلقاء القبض تم بعد متابعة مستمرة في قضاء عنه بمحافظة الأنبار غربي العراق”. وأشار بيان لخلية الإعلام، قبل أيام، إلى أن “شرطة محافظة نينوى وبناء على معلومات استخبارية، تمكنت من القبض على أحد عناصر داعش، وكان يشغل منصب ما يسمى مسؤول السبايا، خلال سيطرة العصابات الإجرامية على مدينة الموصل”. وأضاف البيان أن “المعتقل عمل بعد ذلك في إعلام داعش والنشر في وكالة أعماق التي يستخدمها التنظيم في بث ونشر جرائمه بحق المواطنين الأبرياء”. على صعيد اخر حددت رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق غدا الثلاثاء موعدا لانتخاب رئيس الاقليم. وقال اوميد خوشناو، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الاحد: “سيجتمع البرلمان منتصف الأسبوع لانتخاب رئيس جديد لإقليم كردستان”. وحول توقعاته لعدد الأصوات المتوقعة لمرشح حزبه، قال خوشناو إن “نيجيرفان بارزاني هو مرشح الحزب الديمقراطي والتغيير والاتحاد الوطني والتركمان والمسيحيين وجميع الأطراف التي تربطنا بهم اتفاقيات مشتركة لتشكيل الحكومة”. وأضاف :”في إطار هذه الاتفاقيات، نتوقع حصول نيجيرفان بارزاني على أكثر من 90 صوتا من أصل عدد مقاعد البرلمان البالغة 111 صوتا”. وبحسب ما أعلنت رئاسة البرلمان في وقت سابق، هناك ستة مرشحين يتنافسون على الفوز برئاسة الإقليم منذ تنحي رئيسه السابق مسعود بارزاني عن الرئاسة بداية نوفمبر عام 2017 اثر إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق الذي أجري في سبتمبر من العام نفسه. ويقوم رئيس الإقليم المنتخب بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما. من جهة اخرى أصدرت محكمة في بغداد أمس الأحد، أحكاما بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش، بحسب ما قال مسؤول قضائي. وأشار المسؤول إلى أن المحكومين هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معشو، الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديموقراطية في سوريا، ونقلوا مع تسعة فرنسيين آخرين إلى العراق في فبراير الماضي.