الناخبون الأوروبيون يدلون بأصواتهم في اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية

في السياسة 27 مايو,2019 نسخة للطباعة

توقع بتقدم الأحزاب الرافضة للاتحاد

بروكسل ـ عواصم ـ وكالات: ادلى الناخبون الأوروبيون بأصواتهم في 21 بلدا من بلدان الاتحاد الأوروبي، لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي، حيث يتوقع أن تحقق الاحزاب الرافضة للاتحاد الأوروبي تقدما جديدا وفق استطلاعات الرأي.

وانطلقت الانتخابات يوم الخميس الماضي، حيث يحق لنحو 418 مليون ناخب في أنحاء أوروبا انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 751 عضوا، في ما يوصف بأنه أكبر انتخابات عابرة للحدود الوطنية في العالم. ويُطلق التصويت دورة سياسية جديدة، حيث يتضمن تغيير القيادة في المؤسسات الرئيسية بالاتحاد الأوروبي. كما تأتي الانتخابات في وقت يشهد حالة من البحث عن الذات بسبب خروج بريطانيا المقرر من التكتل (بريكست) والتهديدات من داخل وخارج التكتل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن اليمينيين المتطرفين والشعبويين المتشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفوزوا بثلث مقاعد البرلمان الجديد، ما قد يعيق عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ففي فرنسا، وضع استطلاع للرأي أجري حديثا حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “الجمهورية إلى الأمام”، تاليا خلف حزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه اليمينية المتطرفة مارين لوبان، والتي تعهدت بالانضمام إلى حزب “الرابطة” الشعبوي الإيطالي الحاكم داخل البرلمان الأوروبي. وفي ألمانيا، يبدو أن الأداء الضعيف للديمقراطيين الاشتراكيين- الذين سيتم اختبارهم أيضًا في انتخابات ولاية بريمن – يمكن أن ينذر بالسوء للشريك الأصغر في الائتلاف الكبير بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل. وجرى التصويت بالفعل في بريطانيا (التي شاركت في الانتخابات على مضض بعد تأجيل انسحابها من الاتحاد الأوروبي) وفي هولندا وأإيرلندا وجمهورية التشيك ولاتفيا ومالطا وسلوفاكيا. وتم تعليق إعلان النتائج إلى ما بعد انتهاء التصويت في الجولة النهائية، وذلك مع انتهاء التصويت في آخر دولة وهي إيطاليا.

وفي النمسا دعا كورتس إلى إجراء انتخابات مبكرة وألغى التعاون بين حزب الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه وحزب “الحرية” اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه شتراخه ، ولكن يمكن الإطاحة بالمستشار 32 عاما وحكومته اليوم الاثنين في تصويت برلماني بحجب الثقة. ويدرس حزب الحرية ما إذا كان سيدعم مثل هذا الإجراء. وقبل أيام قليلة من التصويت في الانتخابات الأوروبية، شن حزب “الشعب المحافظ” حملة في اللحظة الأخيرة تحت شعار: ” من أجل أوروبا ومن أجل زباستيان كورتس.

وكانت ست دول من أوروبا الشرقية هي أول من فتحت أبواب مراكز الاقتراع فيها أمس، وهي اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا وقبرص، تلتها إيطاليا ثم بولونيا والنمسا، ثم بدأ التصويت متأخرا في فرنسا وألمانيا وبلجيكا والسويد ودول أخرى، وكانت إسبانيا والدنمارك والبرتغال آخر من فتح أبواب مراكز الاقتراع. وأيدت معظم التكتلات السياسية الأوروبية المرشحين المتقدمين وفقا لما يعرف باسم نظام “أبرز المرشحين”، ومع ذلك، أكد قادة الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن ترشيح المنافسين أنهم غير مقيدين بالنظام. ومن المتوقع أن يحصد حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، مؤيد النائب الأوروبي الألماني مانفريد فيبر، معظم الأصوات. ومع ذلك، أظهرت استطلاعات الخروج في هولندا دعما غير متوقع لمنافسه الاشتراكي، نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، حيث وضع حزبه في المقدمة على المستوى المحلي بحصوله على 4ر18% من الأصوات.