مساعدات أممية مالية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على غزة

في السياسة 27 مايو,2019 نسخة للطباعة

توسيع منطقة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلا بحريا

غزة ـ وكالات: أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أمس الأحد عن اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” من أجل توفير مساعدات مالية لمتضررين من هجمات إسرائيلية في قطاع غزة. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن المساعدات تستهدف تأجير منازل مؤقتة لمتضررين دمرت بيوتهم بشكل كامل في قطاع غزة خلال جولة التوتر الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل مطلع الشهر الجاري. وأوضح البيان أن الاتفاق يشمل “تقييم أضرار العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والبدء فورا بالبحث عن موارد داعمة لأصحاب المنازل والمنشآت لإعادة اعمارها”. وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان إن حصيلة الهجمات الإسرائيلية خلال جولة التوتر الأخيرة مطلع الشهر الجاري بلغت تضرر أكثر من 700 وحدة سكنية منها 130 دمرت بشكل كامل. وأضاف سرحان في خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة أن عشرات المنشآت والورش والمحال التجارية والمكاتب الإعلامية تضررت جراء الهجمات الإسرائيلية. ووفقا لسرحان، بلغت الخسائر جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في جولة التوتر الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام 5ر9 مليون دولار أميركي تشمل القطاعات الزراعية والاقتصادية والصحة والتعليم والبنية التحتية في القطاع. وأوضح أنه تم التواصل مع عدد من الجهات والمؤسسات والتنسيق لصرف مساعدات إغاثية بقيمة ألفي دولار أميركي لذوي الهدم الكلي وألف دولار لذوي الضرر غير الصالح للسكن، بالإضافة إلى صرف بدل إيجار لمدة ستة أشهر لكل أسرة لا يتوفر لها مأوى بديل. من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية سمحت اليوم للصيادين الفلسطينيين بالعمل قبالة ساحل بحر قطاع غزة حتى مسافة 15 ميلا بحريا. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اتخاذ خطوة توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة “كجزء من السياسة المدنية للحؤول دون تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة”. وكانت إسرائيل أعلنت الأربعاء الماضي تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 10 أميال بدعوى إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية. على صعيد اخر وسعت إسرائيل أمس الأحد مرة أخرى منطقة الصيد في بحر غزة، بعد أن قلصتها ردا على العنف الذي اندلع الأسبوع الماضي . وأعلن مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية إن منطقة الصيد ستزيد إلى 15 ميلاً بحريا (حوالي 28 كيلومتراً) بعد أن كانت 10 أميال بحرية. وقال مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية في بيان “هذا الاجراء جزء من السياسة المدنية لمنع تدهور الظروف الانسانية في قطاع غزة ويتسق مع سياسة التمييز بين الارهابيين والسكان غير المتورطين”. يشار إلى أن مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية قد قلص يوم الأربعاء الماضي منطقة الصيد في بحر غزة ردا على البالونات المتفجرة التي أطلقت من غزة على إسرائيل، والتي أشعلت عشرات الحرائق في جنوب إسرائيل.