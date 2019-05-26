حريق في ثانوية وسط الحلة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في ثانوية ابن سينا بحي الاكرمين وسط الحلة ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية اصابات بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا ال ان "لسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".



يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.