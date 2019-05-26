اندلاع حريق في عمارة مكونة من ثلاثة طوابق ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في عمارة مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة زيونة ببغداد، اثر احتراق مولدة اهلية".

واضاف المصدر ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية"، مشيرا الى ان "ثمان فرق من الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.