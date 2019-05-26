وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في عمارة مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة زيونة ببغداد، اثر احتراق مولدة اهلية".
واضاف المصدر ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية"، مشيرا الى ان "ثمان فرق من الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
واضاف المصدر ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية"، مشيرا الى ان "ثمان فرق من الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في عمارة مكونة من ثلاثة طوابق ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.