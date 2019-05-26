أمير قطر يتلقى رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز

وقالت الوزارة في بيان لها أن "الرسالة تضمنت دعوة للشيخ تميم لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة يوم 30 ايار".

وأشارت الوزارة إلى أن "الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسلم الرسالة خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة اليوم".

