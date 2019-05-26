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أمير قطر يتلقى رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز

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وقالت الوزارة في بيان لها أن "الرسالة تضمنت دعوة للشيخ تميم لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة يوم 30 ايار".

وأشارت الوزارة إلى أن "الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسلم الرسالة خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة اليوم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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