أمير قطر يتلقى رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز

وأشارت الوزارة إلى أن "الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسلم الرسالة خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة اليوم".
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