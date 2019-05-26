نجدة بغداد تعثر على طفلين هاربين من ذويهما جنوب العاصمة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دوريات نجدة المحمودية تعثر على طفلين هاربين من ذويهم الاول تولد ٢٠١٣ والثاني تولد ٢٠١٠ بالقرب من الجسر الثالث ضمن قضاء المحمودية".
واضاف انه "بحسب اعتراف الطفلين اتضح انهما يسكنان قضاء اليوسفية، وهربا من ذويهم بسبب العنف الاسري"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتسليمهم الى مركز شرطة الرضوانية".
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