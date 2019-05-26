حقوق يطالب بتوفير حماية عاجلة لوكالة اخبارية ويدين التهديدات التي طالتها

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندين بشدة التهديدات التي تطال المؤسسات الإعلامية والصحفيون الذين يكشفون ملفات الفساد في دوائر الحكومة العراقية، وآخرها تعرض وكالة بغداد اليوم إلى تهديدات متكررة بالتصفية على خلفية كشفها ملفات فساد مالي كبيرة"، معتبرا ان " هذه الأساليب القمعية أسلوباً رخيصاً لإيقاف الصحفيين عن ممارسة مهامهم في مكافحة الفساد".واضاف انه "في الوقت الذي يرفض فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير تكرار التهديدات لوكالة بغداد اليوم الإخبارية، فإنه يطالب الجهات الأمنية بتوفير الحماية الفورية واللازمة، لوكالة بغداد اليوم الإخبارية وكادرها"، مشددا عل ضرورة "تعقب الاتصال الوارد إلى الوكالة والتحري عن الجهات التي تقف خلف الشخص الذي هدد الوكالة".

وحمل المركز وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد "مسؤولية سلامة العاملين في الوكالة"، مطالبا "إدارة وكالة بغداد اليوم الإخبارية بتسجيل دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة".



وتعهد المركز "بتوفير فريق من المحامين لتلك الدعوى".

وذكرت وكالة بغداد اليوم الإخبارية أنها تلقت إتصالات هاتفية مجهولة، حاول المتصلون عبرها نقل تهديدات لثني الوكالة عن واجبها الصحفي في الكشف عن أكبر ملف فساد وتهريب للعملة الصعبة.

