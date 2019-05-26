واضاف انه "في الوقت الذي يرفض فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير تكرار التهديدات لوكالة بغداد اليوم الإخبارية، فإنه يطالب الجهات الأمنية بتوفير الحماية الفورية واللازمة، لوكالة بغداد اليوم الإخبارية وكادرها"، مشددا عل ضرورة "تعقب الاتصال الوارد إلى الوكالة والتحري عن الجهات التي تقف خلف الشخص الذي هدد الوكالة".
وحمل المركز وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد "مسؤولية سلامة العاملين في الوكالة"، مطالبا "إدارة وكالة بغداد اليوم الإخبارية بتسجيل دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة".
وتعهد المركز "بتوفير فريق من المحامين لتلك الدعوى".
وذكرت وكالة بغداد اليوم الإخبارية أنها تلقت إتصالات هاتفية مجهولة، حاول المتصلون عبرها نقل تهديدات لثني الوكالة عن واجبها الصحفي في الكشف عن أكبر ملف فساد وتهريب للعملة الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر حقوق يطالب بتوفير حماية عاجلة لوكالة اخبارية ويدين التهديدات التي طالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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