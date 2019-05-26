مصر تدين تفجيرا إرهابيا بالموصل العراقية أوقع 5 قتلى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت مصر، مساء الأحد، الحادث الإرهابي الذي وقع غرب مدينة الموصل بمحافظة نينوي العراقية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية إن مصر تدين تفجير سيارة مفخخة غرب مدينة الموصل العراقية، والتي أسفرت عن سقوط 5 قتلى وإصابة 8 آخرين.

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن مصر تتقدم "ببالغ التعازي لأُسر الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين"، معرباً عن "تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق".

وجدّدت مصر التأكيد على موقفها الثابت بضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، والعمل على تجفيف مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والتصدي لتوفير الملاذ الآمن لعناصرها.