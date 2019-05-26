مقتل وإصابة 7 جنود نيجيريين في هجوم لـ"بوكو حرام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر أمنية في نيجيريا، إن خمسة جنود قتلوا على الأقل وأصيب اثنان آخران في كمين نصبه جناح لجماعة بوكو حرام الإرهابية المرتبط بتنظيم داعش ولا يزال آخرون مفقودين.

وأطلق إرهابيو داعش في غرب أفريقيا النار على قافلة مدنية يتولى عسكريون حمايتها في إقليم دامبوا بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود.

وقال ضابط، لم يرغب في الكشف عن هويته لفرانس برس "خسرنا خمسة عناصر في الكمين وأصيب اثنان آخران ولا يزال آخرون مفقودين"، لافتاً إلى أن "الإرهابيين استولوا على آليتين عسكريتين".

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وفي الأسابيع الأخيرة، ازدادت الهجمات الإرهابية في هذه المنطقة، علماً أنها تبعد 130 كلم من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

والشهر الماضي، شن الإرهابيون هجوماً على قاعدة عسكرية في المنطقة نفسها، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وفقدان ثلاثين جندياً.

والإثنين الماضي، هاجم الإرهابيون قاعدة غوبيو التي تبعد 80 كلم من مايدوغوري وخلف الهجوم ثلاثة قتلى.