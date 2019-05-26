‏بالصور.. السيول تفضح حقول ألغام الحوثي في صعدة

كشفت سيول الأمطار التي هطلت على محافظة صعدة شمالي اليمن، عن حقول ألغام حوثية كانت تستهدف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، لقطات لعشرات الألغام الحوثية المموهة في مديرية "البقع" شمال صعدة.

وظهرت الألغام الحوثية بأحجام مختلفة وأشكال مموهة مثل الصخور والأشجار بهدف خداع المدنيين والإيقاع بأكثر كم من الضحايا.

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واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن تلك الألغام المموهة تؤكد تعمد المليشيا إيقاع أكبر قدر من الضحايا بين المدنيين الأبرياء. وأشار الوزير اليمني إلى أن الفرق الهندسية في المنطقة السادسة مدعومة بالإسناد الهندسي لقوات تحالف دعم الشرعية، قامت بنزع وتفكيك تلك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا الحوثية في تلك المناطق، وإنقاذ حياة الآلاف من المدنيين وتسهيل تنقلهم في الاسواق والمزارع وإعادة الحياة لحالتها الطبيعية.

وتعد الألغام من أحد أهم الأسلحة الإرهابية للمليشيا الانقلابية، والتي تستخدمها للغدر بالجيش الوطني وكبح جماح تقدمه في مناطق مختلفة.



وأسفرت الألغام الحوثية عن مقتل وإصابة أكثر من 10 آلاف مدني، غالبيتهم فقدوا أطرافهم ويعيشون إعاقة دائمة.

وتقول مصادر حقوقية إن مليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليون لغم منذ الانقلاب على السلطة قبل أربعة أعوام، في نسبة هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

والسبت، كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد أمين العقلي، عن قيام فرق الجيش اليمني بنزع 76 ألف لغم حوثي، بينها 14 ألف مضادة للأفراد ومحرمة دولياً و62 ألف لغم مضادة للآليات، منذ بداية الانقلاب على الشرعية.