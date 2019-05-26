فوز ساحق لـ"حزب أوربان" في المجر بالانتخابات الأوروبية

حقق حزب فيديس بزعامة رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان فوزاً ساحقاً في انتخابات المجلس الأوروبي، بحسب استطلاع أجري، الأحد.

وحسب نتائج الاستطلاع فاز حزب فيديس بـ56% من أصوات المقترعين متقدماً بفارق كبير على المعارضة اليسارية المتمثلة بالحزب الاشتراكي والتحالف الديمقراطي اللذين نال كل منهما 10%.

وتراجعت حصة حزب جوبيك اليميني المتطرف من أصوات المقترعين من 15% إلى 9%، فيما يُتوقع أن يتمكن حزب "الزخم" من دخول البرلمان الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بنيله 7% من الأصوات.

وتراجعت حصة حزب الخضر من 5% إلى 3%، ويُتوقع ألا يفوز بأي مقعد في المجلس الأوروبي.

وإذا صحت التقديرات يكون حزب فيديس قد كرر أفضل نتيجة له في انتخابات المجلس الأوروبي حين نال في عام 2009 ما نسبته 56% من الأصوات.

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وسجل الاستحقاق الحالي أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الأوروبية في المجر، وقد بلغت 41,7% قبل نصف ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.

وكانت النسبة الأعلى السابقة سُجلت في انتخابات عام 2004 وبلغت حينها 38,5%.

وأعلن البرلمان الأوروبي، الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية هي "الأكبر في عشرين عاماً" وتقدر بـ51% بالنسبة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد من دون المملكة المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم البرلمان جوم داش أنه مع احتساب المملكة المتحدة، فإن هذه النسبة يمكن أن تتراوح بين 49 و52%.

وأدلى الناخبون في 21 بلداً عضواً في الاتحاد الأوروبي بأصواتهم، الأحد، لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي في انتخابات يُتوقع أن تحقق فيها الأحزاب المشككة في جدوى الوحدة الأوروبية تقدماً جديداً، بحسب استطلاعات الرأي.

وبدأت عمليات الاقتراع في 23 مايو/أيار في 7 دول في الاتحاد الأوروبي بما فيها بريطانيا التي نظمت الانتخابات بسرعة بعد إرجاء بريكست إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويُفترض أن تنتهي ولاية النواب البريطانيين في البرلمان الأوروبي عند خروج بلادهم من الاتحاد، على أن يتم إلغاء مقاعدهم أو توزيعها على دول أخرى.