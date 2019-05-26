مقتل 12 مدنيا في قصف جوي بإدلب السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، مقتل 12 مدنياً في غارات جوية شنتها قوات الجيش السوري، بينهم ثلاثة أشخاص وطفلة كانوا في سوق معرة النعمان في محافظة إدلب، التي تعتبر معقلاً لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) الإرهابية شمال غرب سوريا.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس في معرة النعمان شاباً يحمل جثة تبدو لطفلة صغيرة فوق كومة من الأنقاض بعد الضربة الجوية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن القوات السورية استعادت، الأحد، بلدة كفرنبوده بريف حماة بعد "القضاء على آخر فلول الإرهابيين فيها".

Advertisements

وتسيطر هيئة تحرير الشام الإرهابية على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتوجد مع فصائل إرهابية في أجزاء من محافظات مجاورة. وتخضع المنطقة لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين القوات السورية والفصائل، لم يتم استكمال تنفيذه.

وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في سبتمبر/أيلول الماضي، ونشرت تركيا العديد من نقاط المراقبة، لرصد تطبيق الاتفاق. إلا أن قوات النظام صعّدت، منذ فبراير/شباط الماضي، وتيرة قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.

وتتهم دمشق أنقرة الداعمة للفصائل بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق، إلا أن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اتهم، ليل الثلاثاء، الحكومة السورية بتهديد اتفاق وقف إطلاق النار.

ودفع القصف والمعارك منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي نحو 200 ألف شخص إلى النزوح، بينما طالت الغارات 20 مرفقاً طبياً، لا يزال 19 منها خارج الخدمة، بحسب الأمم المتحدة.