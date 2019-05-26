رئيس الوزراء الفرنسي يقبل بالمركز الثاني في انتخابات البرلمان الأوروبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أنه يقبل نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي "بتواضع ولكن أيضا بإصرار".

وقال فيليب: "عندما تأتي في المركز الثاني في الانتخابات ، لا يمكنك القول أنك فزت" ، على الرغم من الإشارة إلى أن حزب مارين لوبان اليميني المتطرف (التجمع الوطني)، قد حل أيضا في المركز الأول في انتخابات .2014

وأَضاف أن النتائج تؤكد أن انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا للبلاد في عام 2017 أمام لوبان، أعاد رسم الخريطة الانتخابية الفرنسية، وقال: "الانقسامات القديمة لم تعد موجودة".

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وأوضح فيليب: " لقد تلقت الحكومة رسالة الناخبين بصوت عال وواضح ، ووعد بأن تحاول بذل المزيد من الجهد من أجل "المناطق التي تشعر بأنها منسية" و "تجعل سياساتنا أكثر إنسانية".

يذكر أن توقعات أولية أعلنت عنها قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية اشارت إلى حصول حزب التجمع الوطني في انتخابات البرلمان الأوروبي، على 24.2% من الأصوات،فيما حصل حزب" الجمهورية إلى الأمام" على 22.4%.