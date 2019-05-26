الإمارات تدعو للحوار في السودان خلال زيارة لرئيس المجلس العسكري

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ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في استقبال البرهان

دعا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقاء مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أبوظبي الاحد، إلى حوار يحقق "الوفاق" في هذا البلد.

وهذه ثاني زيارة خارجية للمسؤول العسكري السوداني منذ تولّيه منصبه عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي، بعد زيارة القاهرة السبت.

وشدّد الشيخ محمد بن زايد بحسب بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية الاماراتية على "أهمية الحوار بين السودانيين في هذه المرحلة الحساسة، فمن خلال الحوار الذي يسعى الى تحقيق الوفاق سينجح السودان (...) وتبدأ مرحلة جديدة ومزدهرة".

وأتت جولة البرهان قبل إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء والأربعاء، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السُلطة إلى مدنيّين.

كذلك أجرى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، زيارةً للسعوديّة الخميس والجمعة، التقى خلالها وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأودعت السعودية والامارات معا 500 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات بلغت 3 مليارات دولار تعهّدت بها المملكة وحليفتها الخليجية لصالح السودان الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة شكّلت سببًا رئيسيًا للتظاهرات ضد نظام البشير.

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ويرى بعض المحللين السودانيين في هذه المساعدات دعمًا للمجلس العسكري للبقاء في الحكم فترةً أطول.

وتَجري مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج الممثّلة بـ"تحالف قوى إعلان الحرّية والتغيير" حول إدارة الفترة الانتقاليّة.

وعُلّقت المفاوضات ثلاث مرّات منذ إسقاط البشير، كان آخرها الاسبوع الماضي.

وأكد ولي عهد أبوظبي خلال لقائه البرهان "دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لجمهورية السودان (...) ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها (...) ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية".

وعبّر عن "ثقته الكبيرة بقدرة الشعب السوداني الشقيق ومؤسساته الوطنية على تجاوز المرحلة الحالية والتوجه إلى المستقبل بروح وطنية واحدة"، وفقا للبيان الاماراتي.

ويقاتل جنود سودانيون في اليمن في صفوف التحالف العسكري الذي تقود السعودية والامارات في هذا البلد، دعما للحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.