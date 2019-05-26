شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو لتحقيق الوفاق في السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (أبو ظبي)

دعا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقاء مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أبوظبي، اليوم (الأحد)، إلى حوار يحقق «الوفاق» في هذا البلد.

وهذه ثاني زيارة خارجية للمسؤول العسكري السوداني منذ تولّيه منصبه عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي، بعد زيارته للقاهرة، أمس (السبت).

وشدّد بن زايد بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية على أهمية الحوار بين السودانيين في هذه المرحلة الحساسة، فمن خلال الحوار الذي يسعى إلى تحقيق الوفاق، سينجح السودان (...) وتبدأ مرحلة جديدة ومزدهرة.