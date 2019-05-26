برامج ترويحية لـ420 يتيمة.. وسلال رمضانية في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عدن، حضرموت

كثف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الوجبات الرمضانية والسلال في اليمن مع بداية العشر الأواخر في رمضان أمس، ووصلت أيدي الخير إلى عدد كبير من دول العالم، بينها لبنان والصومال وبنجلاديش وأفغانستان.

في محافظة حضرموت الصحراء تم توزيع 736 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، وفي لحج تم توزيع 1,428 وجبة إفطار جاهزة على عابري السبيل في مديرية تبن، وفي الضالع تم توزيع 1530 وجبة إفطار جاهزة على المرضى على نزلاء السجون والنقاط الأمنية، وفي أبين وزعت 1,224 وجبة إفطار جاهزة.

ونظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنشطة ترويحية لـ 420 يتيما ويتيمة من أيتام محافظات صنعاء ومأرب والبيضاء والجوف والساحل الغربي، وتمت إقامة أمسيات رمضانية ومسابقات تثقيفية وأنشطة ترفيهية للأيتام وأسرهم في اليمن، وذلك ضمن برنامج «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام.