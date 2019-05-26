اتفاقية سعودية لتنفيذ مشاريع تنموية وإعمارية في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض أمس اتفاقية تعاون مشتركة بين السعودية ممثلة بالبرنامج، وحكومة اليمن ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في مجال أعمال التنمية والإعمار داخل الجمهورية اليمنية.

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ومثل الجانب السعودي خلال توقيع الاتفاقية المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، فيما مثل الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، ووقعت الاتفاقية في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مدينة الرياض.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون بين السعودية واليمن، تعزيزا للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، لتقديم خدمات التنمية والإعمار وتنفيذ المشاريع التنموية والإعمارية في الجمهورية اليمنية.

يذكر أن البرنامج أصدر بأمر سام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مايو 2018م، للمساهمة مع المانحين الدوليين والبنك الدولي في تنمية وإعمار اليمن، وتغطي مشاريع البرنامج قطاعات «الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه والسدود، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني السكنية والحكومية» وسيكون له مكاتب تنفيذية داخل اليمن تتولى الإشراف ومتابعة التنفيذ والتأكد من جودته، وقد بدأ البرنامج بالتنسيق مع الحكومة اليمنية في تنفيذ مشاريع مختلفة خلال الفترة الماضية كان لها أثر إيجابي في تحسين الاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة وخلق فرص العمل.