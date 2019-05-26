التحالف للحوثيين: ستدفعون الثمن باهظا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي لعمل إجرامي جديد، نفذته الميليشيات الحوثية الإرهابية، عبر طائرة مسيرة تحمل متفجرات استهدفت مطار الملك عبدالله بجازان.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، إنه في 7:14 من صباح أمس، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميا دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضا أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظا.