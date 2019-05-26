رئيس وزراء البحرين: على العرب والمسلمين أن يضعوا ثقلهم خلف السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المنامة

دعا رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة العرب والمسلمين إلى أن يضعوا ثقلهم خلف المملكة العربية السعودية، خاصة في خضم التطورات المتسارعة والمستجدات والتحديات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

وقال خلال استقباله عددا من أفراد العائلة المالكة في البحرين والمسؤولين، «إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومؤازرة سمو ولي عهده الأمين «حفظهما الله»، عمود استقرار الأمة وأساس سلامها وأمنها، والمرتكز الذي تتكئ عليه الأمتان العربية والإسلامية لمواجهة التحديات كافة»، لافتا إلى أن ما يجري في المنطقة يبعث على القلق ويتطلب مزيدا من التشاور والتنسيق.