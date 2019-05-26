شكرا لقرائتكم الشرعية اليمنية ترفض التعامل حاليا مع المبعوث الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مراسل "العربية" في نيويورك، طلال الحاج، أن الحكومة الشرعية اليمنية ترفض التعامل حاليا مع المبعوث الدولي لليمن، مارتن غريفيثس.

وقال المراسل إن "الشرعية" اليمنية طلبت ضمانات بعدم تكرار تجاوزات غريفيثس.

وأوضح مصدر يمني أنه لا يمكن القبول بعودة غريفيثس دون ترتيب لقاء رفيع لبحث التجاوزات.

Advertisements

وأشار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، الجمعة الماضية، إلى أن المبعوث الدولي الخاص لن يقوم بعد اليوم بتجاوزات لخرق تفويضه من مجلس الامن وقرارات مجلس الامن وخاصة القرارت ٢٢١٦ و ٢٤٥١، و ٢٤٥٢.

ورد غوتيريس على هادي مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لبحث الأمر.

وأفاد مسؤول يمني رفيع ان الاجتماع المرتقب بين هادي والأمين العام للأمم المتحدة أو من ينوب عنه سيم تحديده في الفترة القادمة، وسيكون بكل تأكيد بعد إجازة عيد الفطر.

وشدد المسؤول على أن التعامل مع غريفيثس سيؤجل إلى حين عقد هذا الاجتماع، الذي طلبت الحكومة الشرعية اليمنية عقده دون حضور المبعوث الدولي لليمن.