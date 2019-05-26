بالصور.. شيخ الأزهر يستقبل وفد الكنيسة الأسقفية للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر

كتب: أحمد أبوعقيل

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، وفدًا من قساوسة الكنيسة الأسقفية، برئاسة المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

أعرب الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة رموز الكنيسة الأسقفية له، مضيفًا أن تبادل التهانى والزيارات والاحترام بين الإخوة فى الوطن يؤكد أن المصريين تجمعهم روح المودة والرحمة والإخاء والسلام، داعيًا الله تعالى أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، قدم المطران منير حنا، وكبار قساوسة الكنيسة الأسقفية، التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لفضيلته ولجميع المسلمين دوام الصحة والعافية، مؤكدين أن الأزهر الشريف يعُّد نموذجًا وطنيًا ناجحًا في كل المجالات، ومواقف فضيلة الإمام الأكبر الوطنية يحتذى بها الجميع.