عراقجي نفى أي حوار مباشر أو غير مباشر مع أميركا: إيران لا تسعى للتصعيد بالمنطقة

نفى مساعد وزير الخارجية ال​إيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​، خلال لقائه وزير الخارجية العماني ​يوسف بن علوي​، "أيّ حوار مباشر أو غير مباشر مع ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وأكّد خلال اللقاء "دور السلام والأمن في منطقة ​الخليج الفارسي​ الاستراتيجية"، محذّرًا من "السياسات المخرّبة الأميركية وبعض حلفاء هذا البلد على المنطقة". ولفت إلى أنّ "إيران مستعدّة لإقامة علاقات متوازنة، بنّاءة وقائمة على أسس الإحترام والمصالح المتبادلة مع جميع الدول في منطقة الخليج الفارسي".

وشدّد عراقجي على أنّ "إيران لا تسعى إلى التصعيد في المنطقة"، مبيّنًا أنّ "إنهاء الحظر وانتفاع جميع الدول الإقليمية من مصالح التعاون الاقتصادي يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "فرض الحظر على إيران سياسة فاشلة سبق وانه تمّ اختبارها مرارًا ضدّ البلاد".